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Головна Світ У Байдена вважають, що зможуть вмовити РФ спільно протистояти Китаю, - експерт-міжнародник Гончар
Ексклюзив

У Байдена вважають, що зможуть вмовити РФ спільно протистояти Китаю, - експерт-міжнародник Гончар

3 листопада, 2023 п'ятниця
16:16
Світ Байден Путін

Головне зараз для США - зберегти стратегічну стабільність через "трикутних" РФ, Китаю та США

Таку думку висловив Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" в етері телеканалу "Еспресо".

"У США вважають, що зможуть через "компроміси" вмовити Росію бути спільником у протистоянні Китаю. Мовляв, Китай теж загрожує Росії, але в РФ так не вважають. Щобільше, у РФ вважають, що Китай є "тилом" для РФ, а в Пекіні - що Росія є "тилом" для Китаю в протистоянні Заходу та США зокрема", - зазначив Гончар.

За його словами, ці дискусії тривали й тривають зараз в "надрах" адміністрації Байдена.

"Ці речі, на жаль, присутні в американському уявленні, в частини американців. Це наслідок того, що насправді, задекларувавши правильні гасла, американська адміністрація вдавалася до так званої прагматичної політики. Мовляв, нумо подивимось, напевно, Україна не зможе вийти на кордони 1991 р. Але постає питання, чи було для цього належне забезпечення озброєнням військової техніки", - резюмував Гончар.

  • 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
  • Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США порозумітися одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
  • Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

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Війна з Росією
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Сі Цзиньпін
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