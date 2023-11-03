У Байдена вважають, що зможуть вмовити РФ спільно протистояти Китаю, - експерт-міжнародник Гончар

Таку думку висловив Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" в етері телеканалу "Еспресо".

"У США вважають, що зможуть через "компроміси" вмовити Росію бути спільником у протистоянні Китаю. Мовляв, Китай теж загрожує Росії, але в РФ так не вважають. Щобільше, у РФ вважають, що Китай є "тилом" для РФ, а в Пекіні - що Росія є "тилом" для Китаю в протистоянні Заходу та США зокрема", - зазначив Гончар.

За його словами, ці дискусії тривали й тривають зараз в "надрах" адміністрації Байдена.

"Ці речі, на жаль, присутні в американському уявленні, в частини американців. Це наслідок того, що насправді, задекларувавши правильні гасла, американська адміністрація вдавалася до так званої прагматичної політики. Мовляв, нумо подивимось, напевно, Україна не зможе вийти на кордони 1991 р. Але постає питання, чи було для цього належне забезпечення озброєнням військової техніки", - резюмував Гончар.