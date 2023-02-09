У Бельгії українські військові почали навчання управлінню підводними дронами
До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними безпілотниками
Про це повідомляє міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.
"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну.
"Я висловив їм свою глибоку підтримку та віддав честь за мужність, виявлену протягом майже року", - додали міністр.
- 1 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на український флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24. До вечора вже зібрали кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон".
- $250 тис. на другий дрон 11 листопада зібрали литовці, які раніше офірували Україні "байрактар". А до кінця доби зібрали кошти на три дрони: до ініціативи доєднались п'ять ІТ-компаній.
- Менш як за тиждень в Україні зібрали кошти на 25 морських дронів.
- Бельгія у кінці листопада затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.
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