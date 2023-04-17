У Бєлгороді сталися пожежі на цивільних об'єктах: росЗМІ кажуть про перебої зі світлом
У ніч на 17 квітня у російських Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали вибухи. Місцеві пабліки пишуть, що об'єктом атаки стала одна з підстанцій через що і проблеми з електропостачанням, натомість влада регіону підтвердила "пожежі на цивільних об’єктах"
Про це написав губернатор області В'ячеслав Гладков у телеграмі.
"У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, йде ліквідація пожежі", - написав він 00:15.
Водночас Гладков не уточнив, що стало причиною загорянь.
Натомість місцеві telegram-канали пишуть, що у центрі Бєлгорода нібито є проблеми з електрикою після вибухів і це пов'язано із "прильотом до однієї з міських підстанцій".
Mash припускає, що причиною пожежі стало падіння безпілотника.
"На Бєлгородській ТЕС розпочалася сильна пожежа. Імовірно, причиною став український безпілотник, що впав. У місті частково зникло світло. Раніше повідомлялося про роботу ППО", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у проєкті Deep State повідомили про ураження автономного мобільного комплексу спостереження "Муром-П" на території Бєлгородської області.
Вже о 00:53 Гладков написав, що обидві "пожежі на цивільних об'єктах у Бєлгороді та Бєлгородському районі повністю загасили".
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