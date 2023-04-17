Про це написав губернатор області В'ячеслав Гладков у телеграмі.

"У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, йде ліквідація пожежі", - написав він 00:15.

Водночас Гладков не уточнив, що стало причиною загорянь.

Натомість місцеві telegram-канали пишуть, що у центрі Бєлгорода нібито є проблеми з електрикою після вибухів і це пов'язано із "прильотом до однієї з міських підстанцій".

Mash припускає, що причиною пожежі стало падіння безпілотника.

"На Бєлгородській ТЕС розпочалася сильна пожежа. Імовірно, причиною став український безпілотник, що впав. У місті частково зникло світло. Раніше повідомлялося про роботу ППО", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у проєкті Deep State повідомили про ураження автономного мобільного комплексу спостереження "Муром-П" на території Бєлгородської області.

Вже о 00:53 Гладков написав, що обидві "пожежі на цивільних об'єктах у Бєлгороді та Бєлгородському районі повністю загасили".