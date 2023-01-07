У березні в Лондоні відбудеться зустріч з питань воєнних злочинів в Україні

Про це інформує Sky News.

Зазначають, що зустріч відбудеться в Lancaster House. Проведуть віцепрем'єр-міністр і міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб разом зі своїм голландським колегою.

Головним питанням під час форуму постане розслідування ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні.

Учасники заслухають прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він проінформує про роботу суду, а також розкаже про роль міжнародної спільноти в сприянні роботі суду. Наразі Хан проводить розслідування щодо звинувачення у вчинені воєнних злочинів російськими солдатами під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Рааб зазначив, що країни-партнери продовжуватимуть підтримувати Україну доти, допоки справедливість не буде встановлена. Він зазначив, що вже минув майже рік після незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і наголосив, що міжнародна спільнота повинна надати найсильніше підтримку Міжнародному кримінальному суду, щоб сприяти притягненню до відповідальності воєнних злочинців.

"Російські сили повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми підтримуватимемо Україну, допоки справедливість не буде встановлена", - сказав він.

Наголошують, що зустріч дозволить країнам-партнерам визначити шляхи надання подальшої допомоги України. Зокрема, вона міститиме надання практичної підтримки, як-от допомога в зборі інформації та обміні доказами злочинів.

17 грудня 2022 року конгрес США зобов'язав американську адміністрацію збирати свідоцтва злочинів проти людяності та воєнних злочинів, що вчинили військові РФ на території України.

1 січня стало відомо, що британський юрист Джефрі Найс заявив, що президента РФ Володимира Путіна треба притягнути до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

4 січня міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ.

Станом на 6 січня 2023 правоохоронці зафіксували в Україні 62 927 воєнних злочинів, які скоїла Російська Федерація після 24 лютого 2022 року.