У березні в Лондоні відбудеться зустріч з питань воєнних злочинів в Україні
У березні 2023 року у столиці Великої Британії зустрінуться міністри юстиції багатьох країн для обговорення питання воєнних злочинів, зокрема з боку Росії в Україні
Про це інформує Sky News.
Зазначають, що зустріч відбудеться в Lancaster House. Проведуть віцепрем'єр-міністр і міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб разом зі своїм голландським колегою.
Головним питанням під час форуму постане розслідування ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні.
Учасники заслухають прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він проінформує про роботу суду, а також розкаже про роль міжнародної спільноти в сприянні роботі суду. Наразі Хан проводить розслідування щодо звинувачення у вчинені воєнних злочинів російськими солдатами під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Рааб зазначив, що країни-партнери продовжуватимуть підтримувати Україну доти, допоки справедливість не буде встановлена. Він зазначив, що вже минув майже рік після незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і наголосив, що міжнародна спільнота повинна надати найсильніше підтримку Міжнародному кримінальному суду, щоб сприяти притягненню до відповідальності воєнних злочинців.
"Російські сили повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми підтримуватимемо Україну, допоки справедливість не буде встановлена", - сказав він.
Наголошують, що зустріч дозволить країнам-партнерам визначити шляхи надання подальшої допомоги України. Зокрема, вона міститиме надання практичної підтримки, як-от допомога в зборі інформації та обміні доказами злочинів.
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