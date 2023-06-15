Міністр закордонних справ Болгарії Марія Габріель назвала заяви російського посла в Софії Елеонори Митрофанової щодо вторгнення РФ в Україну "пропагандою та дезінформацією", які є "неприйнятними та недоречними"

Це перша публічна заява Марія Габріель, колишньої єврокомісарки, яка лише минулого тижня очолила МЗС Болгарії, інформує "Радіо Свобода".

Заява пролунала наступного дня після того, як Митрофанова публічно заявила, що Болгарія "втягнута в конфлікт" через постачання Україні боєприпасів або через "можливу відправку болгарських військових підрозділів у зону бойових дій", питання, яке ніколи не стояло на порядку денному для болгарської влади.

МЗС Болгарії заявило: "Будь-які спроби пропаганди та дезінформації, які компрометують демократичні цінності, є неприйнятними та неприпустимими".

"Ми послідовні у своїй позиції солідарності з народом України, а також у беззастережній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності країни в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води", – йдеться також у повідомленні.

Відтоді, як Росія почала неспровоковану повномасштабну війну проти України, російського посла Елеонору Митрофанову неодноразово звинувачували в дезінформації та неадекватних заявах.

Десятки країн, у тому числі Болгарія, вже надсилали і надсилають військову допомогу Києву, але не стали учасниками війни, яку Росія розв’язала проти України. Болгарія не планує надсилати своїх військових в Україну, заявив раніше міністр оборони Тодор Тагарев.