У Бостоні розгорнули найбільший у світі український прапор

Про це повідомили організатори події, Український культурний центр Нової Англії (Ukrainian Cultural Center of New England).

На історичну подію зібралися українці та друзі України. Розгортанням у Бостоні найбільшого у світі українського прапора вони відзначили День Прапора України та День Незалежності України й засвідчили свою непохитну відданість цінностям свободи та єдності.

Розміри прапора – 130 на 196 футів (майже 4 м на 6 м) і вагу понад 440 фунтів (майже 200 кг). Участь у його розгортанні взяли понад 500 людей.

Рекордний український прапор розгорнули втретє у США. Торік він побував у Нью-Йорку, а згодом у Пенсильванії.