У Бостоні розгорнули найбільший у світі український прапор
У Міленіум-парку в Бостоні в четвер, 24 серпня, українська громада та всі охочі долучилися до розгортання найбільшого у світі прапора України
Про це повідомили організатори події, Український культурний центр Нової Англії (Ukrainian Cultural Center of New England).
На історичну подію зібралися українці та друзі України. Розгортанням у Бостоні найбільшого у світі українського прапора вони відзначили День Прапора України та День Незалежності України й засвідчили свою непохитну відданість цінностям свободи та єдності.
Розміри прапора – 130 на 196 футів (майже 4 м на 6 м) і вагу понад 440 фунтів (майже 200 кг). Участь у його розгортанні взяли понад 500 людей.
Рекордний український прапор розгорнули втретє у США. Торік він побував у Нью-Йорку, а згодом у Пенсильванії.
- Як світові лідери вітали Україну з Днем Незалежності - читайте за цим посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.82 Купівля 37.82Продаж 38.65
- EUR Купівля 41.04Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе