У Бразилії 12 людей загинули внаслідок зіткнення медичного фургона та вантажівки

Про це інформує Сіньхуа.

Аварія сталася ввечері поблизу муніципалітету Натівідаді. Автівки зіткнулися лоб у лоб.

Унаслідок аварії загинуло 12 пасажирів фургона, який належить муніципальному секретаріату охорони здоров'я Алмаса. Серед них семеро жінок, четверо чоловіків і немовля. Ще двоє пасажирів зазнали поранень.

Зазначають, що в день аварії медичний фургон повертався до столиці регіону Пальмаса.

Двоє пасажирів вантажівки, чоловік і жінка, зазнали незначних поранень. Їх виписали й відправили додому.

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