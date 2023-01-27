У Бразилії 12 людей загинули внаслідок зіткнення медичного фургона та вантажівки
У північно-східному штаті Бразилії Токантінс у середу, 26 січня, зіткнулися медичний фургон і вантажівка, унаслідок чого загинули 12 людей
Про це інформує Сіньхуа.
Аварія сталася ввечері поблизу муніципалітету Натівідаді. Автівки зіткнулися лоб у лоб.
Унаслідок аварії загинуло 12 пасажирів фургона, який належить муніципальному секретаріату охорони здоров'я Алмаса. Серед них семеро жінок, четверо чоловіків і немовля. Ще двоє пасажирів зазнали поранень.
Зазначають, що в день аварії медичний фургон повертався до столиці регіону Пальмаса.
Двоє пасажирів вантажівки, чоловік і жінка, зазнали незначних поранень. Їх виписали й відправили додому.
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