У Бразилії розбився гелікоптер: загинули четверо людей
У п'ятницю на одній з вулиць бразильського Сан-Паулу розбився вертоліт: відомо про чотирьох загиблих
Про це пише Сіньхуа.
Бразильська пожежна служба повідомила, що в п'ятницю розбився гвинтокрил на одній з вулиць Сан-Паулу, найбільшого мегаполіса Південної Америки. Четверо людей, які перебували на його борту, загинули.
Пожежна служба, яка є частиною військової поліції штату Сан-Паулу, додала, що внаслідок аварії постраждали дев'ять автомобілів і що вона "очікує додаткової інформації".
За даними місцевих ЗМІ, вертоліт класифікували як Robinson R44 Raven II, імовірно, належав компанії авіатаксі.
- Нагадаємо, у лютому в Бразилії йшли руйнівні дощі: кількість загиблих від них на південному сході країни станом на 20 лютого зросла до 40.
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