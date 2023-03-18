У Бразилії розбився гелікоптер: загинули четверо людей

Про це пише Сіньхуа.

Бразильська пожежна служба повідомила, що в п'ятницю розбився гвинтокрил на одній з вулиць Сан-Паулу, найбільшого мегаполіса Південної Америки. Четверо людей, які перебували на його борту, загинули.

Пожежна служба, яка є частиною військової поліції штату Сан-Паулу, додала, що внаслідок аварії постраждали дев'ять автомобілів і що вона "очікує додаткової інформації".

За даними місцевих ЗМІ, вертоліт класифікували як Robinson R44 Raven II, імовірно, належав компанії авіатаксі.