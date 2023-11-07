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У Бразилії розпочали військову операцію проти банд наркоторговців

7 листопада, 2023 вiвторок
01:24
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва оголосив про проведення військової операції, направленої проти банд наркоторговців

Про це повідомляє The Guardian.

Цього тижня до аеропорту Ріо-де-Жанейро та міжнародного аеропорту Гуарульюс у Сан-Паулу буде направлено 600 військовослужбовців військово-повітряних сил.

Понад 1000 військовослужбовців флоту працюватимуть у контейнерних портах Ріо та Ітагуаї в штаті Ріо та потру Сантос у штаті Сан-Паулу, звідки, за словами бразильської прокуратури, щомісяця до Європи доставляється величезна кількість південноамериканського кокаїну.

Тим часом 2000 військовослужбовців активізують свою діяльність уздовж західних кордонів Бразилії з Парагваєм і Болівією, через які протікає значна частина марихуани, кокаїну та зброї, які незаконно потрапляють до Бразилії.

Оголошуючи про військову операцію минулого тижня, Лула сказав, що федеральний уряд має намір допомогти Бразилії "звільнитися від організованої злочинності, банд, торгівлі наркотиками та зброєю".

Видання зазначає, що останніми місяцями "озброєні до зубів" банди активізували свої зусилля. Так, наприкінці минулого місяця угрупування, відоме як "milicias" зупинило рух в більшій частині західного Ріо-де-Жанейро, підпаливши десятки автобусів та потяг, щоб не допустити арешту одного з найбільш розшукуваних босів мафії міста.

А початку жовтня трьох лікарів було застрелено біля п’ятизіркового пляжного готелю - пізніше виявилось, що його нібито сплутали з кримінальним авторитетом з іншої банди.

Крім того, громадський резонанс викликали фотографії, оприлюднені поліцією з дронів, на яких зображено наркоторговців із зброєю в руках, що проводять тренування в партизанському стилі в розгалужених фавелах поблизу міжнародного аеропорту Ріо.

  • 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
  • 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
  • У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
  • У липні італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.
  • 10 серпня митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку будь-коли вилучали в Нідерландах.
  • 17 серпня У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну.
  • 24 серпня повідомлялося, що представники Європолу разом з правоохоронними органами Хорватії, Італії, Іспанії та Сербії вилучили 700 кілограмів кокаїну та заарештували кількох підозрюваних у причетності до так званого Балканського картелю.
  • 26 серпня іспанська поліція в у порту "Альхесірас" вилучила рекордну партію кокаїну - 9,5 тонни наркотику виявили в транспортному контейнері з Еквадору серед коробок із бананами.

Кримінал
кокаїн
Бразилія
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