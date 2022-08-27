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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Чаплиному не було загиблих військових, про яких казала Росія, - Associated Press

У Чаплиному не було загиблих військових, про яких казала Росія, - Associated Press

27 серпня, 2022 субота
15:31
війна з Росією Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине

Репортер Associated Press відвідав Чаплине та не знайшов доказів того, що в потягу, куди влучили війська РФ, були військові

Про це 27 серпня 2022 року повідомили в Associated Press.

Репортер AP відвідав залізничний вокзал у Чаплиному і не знайшов там жодних доказів перебування українських військових, про яких заявляла Росія, аби виправдати свій злочин.

Натомість журналіст повідомив, що побачив серед загиблих дітей.

Агентство опитало експертів. Усі вони стверджують, що скоєне росіянами в четвер, 25 серпня, можна вважати воєнним злочином.

"Залізничний вокзал, як правило, є цивільним об’єктом і не повинен бути об’єктом нападу", - зазначає Дженніфер Трахан, клінічний професор Центру глобальних питань Нью-Йоркського університету.

AP також стверджує, що разом з американським телеканалом PBS, вони провели понад 40 незалежних розслідувань злочинів Росії, скоєних за понад шість місяців повномасштабної війни. Три з них - обстріли залізничної інфраструктури, ще сім - удари по зупинках громадського транспорту, які вбили понад 100 людей.

За словами AP, в атаках, які завдавала РФ по цивільній інфраструктурі, було мало доказів, які підтверджували б заяви Москви, що цілями були нібито українські військові.

  • 24 серпня, на День Незалежності України, окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в селищі Чаплине. Унаслідок обстрілу загинуло понад 20 людей. Пізніше росіяни вдарили по самому селищу.
  • Волонтерка Корчинська повідомила в ефіру "Еспресо", що поранених привозили до лікарні родинами. Усі вони знаходяться в тяжкому стані.

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Дніпропетровщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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