У Чорному морі РФ тримає напоготові дев'ять кораблів, - Гуменюк
У Чорному морі станом на ранок 25 травня залишається дев'ять російських кораблів, але немає ракетоносіїв
Про це в етері Еспресо повідомила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"На даному етапі в Чорному морі дев'ять кораблів, серед яких ракетоносіїв немає. Вони завели в пункт базування той фрегат, що чатував уночі. Потім застосували дронову атаку", - зазначила вона.
За словами Наталії Гуменюк, це свідчить про те, що РФ знову шукає нову тактику. Вона додала, що росіянам достатньо двох - трьох годин, щоб вивести корабель до зони пуску ракет.
"Відстежуємо оперативну ситуацію, не панікуємо,але завжди готові", - наголосила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня.
- Станом на 24 травня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували шість російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр".
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