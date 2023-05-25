Про це в етері Еспресо повідомила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"На даному етапі в Чорному морі дев'ять кораблів, серед яких ракетоносіїв немає. Вони завели в пункт базування той фрегат, що чатував уночі. Потім застосували дронову атаку", - зазначила вона.

За словами Наталії Гуменюк, це свідчить про те, що РФ знову шукає нову тактику. Вона додала, що росіянам достатньо двох - трьох годин, щоб вивести корабель до зони пуску ракет.

"Відстежуємо оперативну ситуацію, не панікуємо,але завжди готові", - наголосила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня.