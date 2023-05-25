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У Чорному морі РФ тримає напоготові дев'ять кораблів, - Гуменюк

25 травня, 2023 четвер
10:26
Війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

У Чорному морі станом на ранок 25 травня залишається дев'ять російських кораблів, але немає ракетоносіїв

Про це в етері Еспресо повідомила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"На даному етапі в Чорному морі дев'ять кораблів, серед яких ракетоносіїв немає. Вони завели в пункт базування той фрегат, що чатував уночі. Потім застосували дронову атаку", - зазначила вона.

За словами Наталії Гуменюк, це свідчить про те, що РФ знову шукає нову тактику. Вона додала, що росіянам достатньо двох - трьох годин, щоб вивести корабель до зони пуску ракет.

"Відстежуємо оперативну ситуацію, не панікуємо,але завжди готові", - наголосила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня.

  • Станом на 24 травня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували шість російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр".
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