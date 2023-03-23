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У Чорному морі ворог тримає 15 кораблів, серед яких три ракетоносії "Калібрів"

23 березня, 2023 четвер
09:46
війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Станом на ранок 23 березня російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 кораблів, серед яких три ракетоносії "Калібрів" 

Про це у телемарафоні розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповання ворога досить потужне – це 15 кораблів на бойовому чергуванні, серед яких знаходяться і три ракетоносії: два надводні, один – підводний. Учора посилено це угруповання, і це може говорити про те, що ворог намагається тримати нас у напрузі, попри те, що надводні кораблі можуть бути та не споряджені. Оскільки "джанкойський вантаж" все ж таки не дістався пункту призначення. Підводний човен – досить потужна небезпека, хоча на ньому лише 4 ракети, проте вони високоточні й можуть бути застосовані по особливо важливих об'єктах", – каже Гуменюк.

Очільниця пресцентру наголосила, що це означає можливу готовність рашистів до ракетного удару. Водночас противник вдається до розосередження української протиповітряної оборони на свої ракетоносії, надводні, підводні та, ймовірно, "шахеди": "Іншої тактики вони не вигадали – як розгалужувати загрози, щоб наше ППО не встигало спрацьовувати".

Щодо вибухів у Джанкої, Гуменюк зауважила, що наразі кораблі РФ можуть бути не повністю спорядженими.

"Ракетоносії надводні, які заходили в пункт базування в очікуванні того самого вантажу, можуть бути не повністю споряджені. Тобто, якщо говорити про тактико-технічну потужність, яку вони мають – три ракетоносії – це до 20 ракет типу "Калібр", – додала речниця.

  • Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої. Після нічних вибухів окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. 
  • РосЗМІ повідомили про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої.  А в Збройних Силах України заявили: вибухи - сигнал загарбникам, що час виїжджати.  
  • Увечері 21 березня російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили Сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП
Росія
Крим
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
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