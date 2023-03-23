Про це у телемарафоні розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповання ворога досить потужне – це 15 кораблів на бойовому чергуванні, серед яких знаходяться і три ракетоносії: два надводні, один – підводний. Учора посилено це угруповання, і це може говорити про те, що ворог намагається тримати нас у напрузі, попри те, що надводні кораблі можуть бути та не споряджені. Оскільки "джанкойський вантаж" все ж таки не дістався пункту призначення. Підводний човен – досить потужна небезпека, хоча на ньому лише 4 ракети, проте вони високоточні й можуть бути застосовані по особливо важливих об'єктах", – каже Гуменюк.

Очільниця пресцентру наголосила, що це означає можливу готовність рашистів до ракетного удару. Водночас противник вдається до розосередження української протиповітряної оборони на свої ракетоносії, надводні, підводні та, ймовірно, "шахеди": "Іншої тактики вони не вигадали – як розгалужувати загрози, щоб наше ППО не встигало спрацьовувати".

Щодо вибухів у Джанкої, Гуменюк зауважила, що наразі кораблі РФ можуть бути не повністю спорядженими.

"Ракетоносії надводні, які заходили в пункт базування в очікуванні того самого вантажу, можуть бути не повністю споряджені. Тобто, якщо говорити про тактико-технічну потужність, яку вони мають – три ракетоносії – це до 20 ракет типу "Калібр", – додала речниця.