У Чорному морі ворог тримає 15 кораблів, серед яких три ракетоносії "Калібрів"
Станом на ранок 23 березня російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 кораблів, серед яких три ракетоносії "Калібрів"
Про це у телемарафоні розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Корабельне угруповання ворога досить потужне – це 15 кораблів на бойовому чергуванні, серед яких знаходяться і три ракетоносії: два надводні, один – підводний. Учора посилено це угруповання, і це може говорити про те, що ворог намагається тримати нас у напрузі, попри те, що надводні кораблі можуть бути та не споряджені. Оскільки "джанкойський вантаж" все ж таки не дістався пункту призначення. Підводний човен – досить потужна небезпека, хоча на ньому лише 4 ракети, проте вони високоточні й можуть бути застосовані по особливо важливих об'єктах", – каже Гуменюк.
Очільниця пресцентру наголосила, що це означає можливу готовність рашистів до ракетного удару. Водночас противник вдається до розосередження української протиповітряної оборони на свої ракетоносії, надводні, підводні та, ймовірно, "шахеди": "Іншої тактики вони не вигадали – як розгалужувати загрози, щоб наше ППО не встигало спрацьовувати".
Щодо вибухів у Джанкої, Гуменюк зауважила, що наразі кораблі РФ можуть бути не повністю спорядженими.
"Ракетоносії надводні, які заходили в пункт базування в очікуванні того самого вантажу, можуть бути не повністю споряджені. Тобто, якщо говорити про тактико-технічну потужність, яку вони мають – три ракетоносії – це до 20 ракет типу "Калібр", – додала речниця.
- Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК", які везли залізницею у Джанкої. Після нічних вибухів окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.
- РосЗМІ повідомили про пошкодження депо, охорони, складів на залізничній станції унаслідок атаки ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої. А в Збройних Силах України заявили: вибухи - сигнал загарбникам, що час виїжджати.
- Увечері 21 березня російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили Сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.01
Купівля 38.01Продаж 38.83
-
EUR
Купівля 40.44Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе