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У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою

20 жовтня, 2023 п'ятниця
16:39
Війна з Росією Карта. ATACMS

Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що за допомогою ракет Atacms ЗСУ можуть значно знизити активність та вплив російської авіації на лінії фронту

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Такі удари, які ми спостерігали по скупченню російської авіації в Бердянську та Луганську, мають бути методичними й регулярними. Проте все залежить від кількості Atacms. Подібні удари дозволять реалізувати не лише знищення льотної техніки, наземної інфраструктури й аеродромної спеціальної техніки противника, а й виконати головне завдання - відвинути ворожу авіацію від фронту. Тобто, головне завдання Atacms полягає в тому, щоб противник вивести свої ударні гелікоптери, ударну авіацію поза межі удару цих ракет", - пояснив Катков.

За словами експерта, ракети Atacms дозволять значно зменшити ефективність російської авіації.

"Якщо Україна отримала Atacms на дільність ураження до 300 км, маємо на це надію, то це означатиме, що противник зменшить до критичного мінімуму вильоти на день й відповідно атаки наших позицій. Оскільки, за таких умов, російські літаки та гелікоптери будуть витрачати більше часу на політ, ніж на виконання завдання. Вони змушені будуть брати більше палива й менше озброєння. Тобто, все вкрай важливо для того, щоб зменшити активність російської авіації", - додав він.

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому. 

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від  США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі.

19 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори телефоном з очільником Білого Дому Джо Байденом.

Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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зброя для України
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