У Defense Express пояснили, чому ЄС не встигає надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів

Про це розповів військовий експерт, головний редактор видання Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

"Ціль була дуже шляхетна, благородна, водночас дуже велика за планом. В ЄС вже офіційно повідомили, що його не буде виконано. Тобто до цього була інформація про те, що станом на кінець жовтня вдалося поставити з 1 млн лише 30%, і очевидно, до березня вони б не встигли у будь-якому випадку", - повідомив Катков.

Зараз є дискусії, що мовляв, виробничі потужності є, але 40% витрачається на експорт. Проте, навіть якщо перерахувати, цього б не вистачало. Водночас у США, фактично на той самий об'єм планували вийти до 2025 р., зазначив він.

"У США нарощують виробництво боєприпасів. Там на ці завдання планували вийти лише до 2025 р. При чому, із залучанням лише чергово, близько 2,7 або 3,7 млрд доларів. У ЄС, в свою чергу, сказали: "От вам 1 млрд, і от давайте зробимо 1 млн". Звісно, калькуляція не зійшлась і навряд чи це було можливо об'єктивно зробити такими темпами. Але важливо те, що якщо навіть у США та ЄС є такі реальні темпи нарощування виробництва, це більше ставить під питання, чи дійсно в однієї РФ є такі величезні темпи виробництва артснарядів, які вони декларують, чи це абсолютна ахінея", - резюмував він.