Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Defense Express пояснили, чому ЄС не встигає надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів
Ексклюзив

У Defense Express пояснили, чому ЄС не встигає надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів

15 листопада, 2023 середа
19:00
Війна з Росією ЄС - Україна

ЄС не встигає надати обіцяний 1 млн боєприпасів Україні до березня 2024 року. Ціль була дуже велика за планом, зараз йдуть дискусії стосовно виробничих потужностей

Про це розповів військовий експерт, головний редактор видання Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

"Ціль була дуже шляхетна, благородна, водночас дуже велика за планом. В ЄС вже офіційно повідомили, що його не буде виконано. Тобто до цього була інформація про те, що станом на кінець жовтня вдалося поставити з 1 млн лише 30%, і очевидно, до березня вони б не встигли у будь-якому випадку", - повідомив Катков.

Зараз є дискусії, що мовляв, виробничі потужності є, але 40% витрачається на експорт. Проте, навіть якщо перерахувати, цього б не вистачало. Водночас у США, фактично на той самий об'єм планували вийти до 2025 р., зазначив він.

"У США нарощують виробництво боєприпасів. Там на ці завдання планували вийти лише до 2025 р. При чому, із залучанням лише чергово, близько 2,7 або 3,7 млрд доларів. У ЄС, в свою чергу, сказали: "От вам 1 млрд, і от давайте зробимо 1 млн". Звісно, калькуляція не зійшлась і навряд чи це було можливо об'єктивно зробити такими темпами. Але важливо те, що якщо навіть у США та ЄС є такі реальні темпи нарощування виробництва, це більше ставить під питання, чи дійсно в однієї РФ є такі величезні темпи виробництва артснарядів, які вони декларують, чи це абсолютна ахінея", - резюмував він.

  • 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
  • 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
  • 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
  • 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
  • 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
  • На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив в етері телемарафону, що чутки про неспроможність ЄС виконати обіцянку щодо боєприпасів – не чутки.
  • 14 листопада Пісторіус підтвердив, що ЄС не зможе передати Україні обіцяні 1 млн снарядів до березня 2024 року.

Новини
Україна
ЄС
ЗСУ
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Верховна Рада
14 листопада, 2023 вiвторок
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
Джо Байден
14 листопада, 2023 вiвторок
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
14 листопада, 2023 вiвторок
Усик та Ф'юрі домовилися про дату бою за звання абсолютного чемпіона світу
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 листопада
20:01
OPINION
Ігор Гулик
"Росія не потерпить…". Чому Захарову тіпає від ідеї Расмуссена
19:48
росія прапор занепад
Частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, вперше перевищила кількість тих, хто прагне продовження війни, - росЗМІ
19:43
Сили оборони відбили 17 ворожих атак на Авдіївському напрямку та 19 – на Мар'їнському, – Генштаб
19:41
Володимир Зеленський Африка зерно
"Україна вийшла на такі ж обсяги експорту збіжжя, як при "зерновому коридорі": Зеленський на зустрічі з журналістами Африки
19:20
Інтерв’ю
Оксани Віннік
"Дітей маю, онуків теж, то що ж не можу нагодувати військових?", - історія кухаря з передової Оксани Віннік
19:09
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Суд залишив під вартою одеського військкома Борисова
19:08
Ексклюзив
Ми відбиваємо позиції, а ворог їх штурмує: сержант про ситуацію на південь від Бахмута
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 630-го дня війни: сили оборони під Вугледаром знищили 90% техніки ворога, ліквідована ціла казарма окупантів на Херсонщині
19:00
"Українська бронетехніка" вийшла на серійні обсяги постачання продукції
18:47
Німеччина зброя для Українивійна з Росією
Rheinmetall передасть ЗСУ найсучасніші авіадесантні тактичні машини Caracal
18:45
EU4Business
Як отримати грант на власний бізнес в Україні за програмою EU4Business: умови та розмір допомоги
18:43
ЦАХАЛ зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі
18:31
Ексклюзив
Карта. Херсон_1411
В "Інформаційному спротиві" пояснили, для чого ворог формує три тактичні групи на лівобережжі Дніпра
18:19
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Тему з Фаріон можуть підняти перед виборами у США не на користь України, - політолог Дубов
18:06
Санкції
У Раду ЄС надійшли пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ
18:02
OPINION
Орест Сохар
Спільний ворог Сі та Байдена: хто він?
17:46
Оновлено
наручники
У Греції затримали підозрюваного в розкраданні 43 млн грн Міноборони
17:33
Вибухи, Севастополь
Ліквідовано весь екіпаж: росЗМІ з'ясували імена жертв удару по судноремонтному заводу в Севастополі
17:10
Ексклюзив
Роздмухувати мовне питання щодо військовослужбовців просто неприпустимо, - нардеп Синютка
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії створили дві банди у Маріуполі
"Бродячі мігранти" відкривають порожні квартири маріупольців, розселяються в них або грабують, - Андрющенко
16:53
Оновлено
Зеленський
Гарантії безпеки від Італії й економічна співпраця зі Словаччиною: Зеленський провів розмови з Мелоні та Чапутовою
16:51
ЄБРР
ЄБРР планує докапіталізацію на 4 млрд євро для збільшення інвестицій в Україну
16:43
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Ми акцентуємо увагу на процесуальних порушеннях у справі проти Костянтина Жеваго, – адвокатка Наталія Пушина
16:39
Офіційний м'яч Євро-2024
УЄФА презентувала офіційний м'яч Євро-2024
16:22
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Нова "формула Штайнмаєра": Україна потребує ще більше підтримки на тлі війни в Газі
16:22
електронне посвідчення водія
Відтепер у Дії можна замовити замінене водійське посвідчення просто додому
16:21
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Артилеристи успішно відпрацювали по об'єктах РФ в окупованій Брилівці на Херсонщині, -  голова пресофісу Херсонської ОВА
16:01
OPINION
Єгор Чечеринда
Про російські спецслужби та "Майдан-3"
15:59
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ватикан підтвердив заборону католикам ставати масонами
15:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Контролюють обіг зброї, наркотиків і "кришують" пасажирські перевезення: окупанти на Донеччині утворили етнічні кримінальні групи, - ЦНС
15:51
зруйнований міст, Харківська область
На Харківщині за рік відбудували 8 мостів, зруйнованих росіянами
15:48
В Україні зросла кількість потягів із жіночими купе: перелік
15:46
Оновлено
Донеччина
Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці в Селидовому на Донеччині: 2 людей загинуло, є поранені
15:36
"Українська бронетехніка" найближчим часом представить оновлений варіант "Варти"
15:31
​​​​​​​Абрамович, "Челсі"
Російський олігарх Абрамович, імовірно, фінансував "Челсі" проти правил, – розслідування Cyprus Confidential 
15:28
ДБР розслідує інцидент із насильницьким врученням повістки чоловікові в Одесі
15:24
Ердоган
Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору"
15:22
Ексклюзив
Карта. Урожайне_1411
Залишили ворога ні з чим: 72-га окрема механізована бригада про стабілізацію ситуації під Вугледаром
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:07
Судно Joseph Schulte
Кабмін створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV