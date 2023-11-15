У Defense Express пояснили, чому ЄС не встигає надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів
ЄС не встигає надати обіцяний 1 млн боєприпасів Україні до березня 2024 року. Ціль була дуже велика за планом, зараз йдуть дискусії стосовно виробничих потужностей
Про це розповів військовий експерт, головний редактор видання Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".
"Ціль була дуже шляхетна, благородна, водночас дуже велика за планом. В ЄС вже офіційно повідомили, що його не буде виконано. Тобто до цього була інформація про те, що станом на кінець жовтня вдалося поставити з 1 млн лише 30%, і очевидно, до березня вони б не встигли у будь-якому випадку", - повідомив Катков.
Зараз є дискусії, що мовляв, виробничі потужності є, але 40% витрачається на експорт. Проте, навіть якщо перерахувати, цього б не вистачало. Водночас у США, фактично на той самий об'єм планували вийти до 2025 р., зазначив він.
"У США нарощують виробництво боєприпасів. Там на ці завдання планували вийти лише до 2025 р. При чому, із залучанням лише чергово, близько 2,7 або 3,7 млрд доларів. У ЄС, в свою чергу, сказали: "От вам 1 млрд, і от давайте зробимо 1 млн". Звісно, калькуляція не зійшлась і навряд чи це було можливо об'єктивно зробити такими темпами. Але важливо те, що якщо навіть у США та ЄС є такі реальні темпи нарощування виробництва, це більше ставить під питання, чи дійсно в однієї РФ є такі величезні темпи виробництва артснарядів, які вони декларують, чи це абсолютна ахінея", - резюмував він.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив в етері телемарафону, що чутки про неспроможність ЄС виконати обіцянку щодо боєприпасів – не чутки.
- 14 листопада Пісторіус підтвердив, що ЄС не зможе передати Україні обіцяні 1 млн снарядів до березня 2024 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.27 Купівля 37.27Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.91Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе