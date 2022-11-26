У день інавгурації Токаєва в Астані затримали десятки людей

Про це інформує Радіо Свобода та місцеві ЗМІ.

В Палаці незалежності 26 листопада відбулася інавгурація президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, він обійматиме посаду наступні 7 років.

Після церемонії казахи вийшли на протести в Астані. Відео з масовими зібраннями публікували місцеві телеграм-канали.

Радіо Свобода передала повідомлення місцевих ЗМІ про десятки затримань та обмеження зв'язку в Астані:

"Щонайменше десятки людей було затримано у казахстанській столиці ввечері 26 листопада. У місті на цей час став недоступний інтернет, як мобільний, і стаціонарний. Підключення відновилося після 20 години за місцевим часом, але інтернет, за повідомленнями, працює з перебоями".

Нагадаємо, 1 вересня Токаєв оголосив у Казахстані дострокові вибори президента, реформи та амністію учасників січневих протестів.

17 вересня Токаєв підписав Закон "Про внесення змін та доповнень до Конституції", згідно з яким у Казахстані встановлюється семирічний термін президентського терміну, при цьому обиратися глава держави може лише один раз. Раніше термін президентського мандату становив п'ять років, і обиратися глава держави міг двічі поспіль. Також Казахстан повернув столиці назву Астана замість Нур-Султан.

Лідер казахстанської політичної партії "Опора народу" Нуржан Альтаєв стверджує, що під час голосування процедура проведення була порушена, а місцеве населення переважно ігнорувало вибори. Хоча й офіційна статистика свідчить про 60% явки, реальна, за його даними, становила 20. "Народ розуміє, що по суті відбувається узурпація влади Токаєвим. Немає жодних виборів, оскільки вони не допустили до них жодного незалежного кандидата", - додав опозиціонер.

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