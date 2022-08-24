У День Незалежності на Полтавщині завершили жнива
24 серпня на Полтавщині завершили жнива. Зібрали 1,5 млн тонн зерна
Про це інформує в телеграмі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Аграрії Полтавщини зробили символічний подарунок до Дня Незалежності України - завершили жнива", - йдеться в повідомленні.
Цього року в Полтавській області намолотили 1,5 млн тонн зерна, із них 1,1 млн тонн - пшениця.
"Цього року аграрії долали і воєнні виклики, й погодні. Як усі українці, мужньо тримали стрій, бо розуміли велику відповідальність. Слава нашим аграріям! Слава Україні!" - додав Лунін.
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