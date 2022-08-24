Про це інформує в телеграмі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Аграрії Полтавщини зробили символічний подарунок до Дня Незалежності України - завершили жнива", - йдеться в повідомленні.

Цього року в Полтавській області намолотили 1,5 млн тонн зерна, із них 1,1 млн тонн - пшениця.

"Цього року аграрії долали і воєнні виклики, й погодні. Як усі українці, мужньо тримали стрій, бо розуміли велику відповідальність. Слава нашим аграріям! Слава Україні!" - додав Лунін.

19 березня аграріїї на Полтавщині розпочинали готуватись до посівної і працювали у дві зміни.

Спільний координаційний центр (СКЦ) дав дозвіл на вихід з українського порту Чорноморського судна з понад 2 тис. тонн кукурудзи, який попрямує до Туреччини.

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