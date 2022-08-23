Завдяки "зерновій ініціативі" Україна експортувала вже понад 720 тис. тонн продовольства, - ООН
Спільний координаційний центр (СКЦ) дав дозвіл на вихід з українського порту Чорноморського судна з понад 2 тис. тонн кукурудзи, який попрямує до Туреччини
Про це повідомляє ООН.
"22 серпня СКЦ санкціонував рух одного торгового судна Kafkam Etler, який вирушить із Чорноморська до Туреччини 23 серпня з 2437 тоннами кукурудзи в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "станом на 22 серпня загальний тоннаж зерна та продуктів харчування, експортованих їх трьох українських портів, становить 721 449 тонн".
Крім того, 22 серпня СКЦ завершив огляд трьох суден, що відбувають з українських портів - I Maria, Zumrut, Oceans, а також шести прибувають - Ganga Star, Ashabaltic, Aeolos, Peace M, Anastasia, FPMC B201.
"Всі вони отримали дозвіл на відплиття", - наголошується у повідомленні.
Групи інспекторів планують оглянути у вівторок три судна, що прибувають в українські порти - Daytona Dynamic, Eneida, Silver Lady, і три судна, що відбувають - Da Liang, Filyoz, Kubrosli Y.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.
- 1 серпня міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило перше судно з 26 тис. тонн української кукурудзи.
- Загалом у 2022 році Україна експортувала 10 млн тонн агропродукції – майже вдвічі менше, аніж минулоріч.
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