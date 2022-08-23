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У 2022 році Україна експортувала 10 млн тонн агропродукції – майже вдвічі менше, аніж минулоріч

23 серпня, 2022 вiвторок
01:44
Економіка Українське зерно

За перші два тижні серпня вдалося продати вже майже 2 млн тонн зернових

Про це повідомляє Мінагрополітики.

"За 5,5 місяців війни Росії проти України було експортовано майже 10 млн тонн продовольства з 8-ми агрокультур. За перші два тижні серпня Україна експортувала вже майже 2 млн тонн зернових, в той час як за увесь липень було – 3 млн тонн. Найбільше у першій половині серпня поїхало кукурудзи – 776 тисяч тонн та пшениці – 339 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні.

До відкриття одеських портів станом на 1 серпня було відвантажено майже 8 млн тонн продовольства. Торік показник за березень-липень був у понад вдвічі більшим – 19,5 млн тонн.

Лідером за поточних п'ять місяців сукупного експорту є кукурудза, її об’єм становить – 3, 849 млн грн.

Другу позицію за об'ємом у цей самий період займає насіння соняшнику – 1,357 млн тонн.

Пшениці було відвантажено за п'ять місяців 636 138 тисяч тонн. Це лише 16% від минулорічного об’єму, який становив 3,8 млн тонн.

Подібна ситуація і з ячменем, за 5 місяців поточного року його відвантажили 239, 113 тонн, що складає 17% від минулорічного експорту. Натомість експорт соєвих бобів цьогоріч за вказаний період експортовано більше: 372, 659 тисяч тонн проти 301 тисячі торік.

Порівняно непогану позицію утримує соєва олія, її експорт становить 77, 679 тисяч тонн, торік її частка була більшою на 20%. Шротів експортовано на понад 403 тисячі тонн, і це лише 22% від минулорічних поставок.

Експорт з березня по липень включно збільшився на 89%  – з 331 тисячі тонн до майже 3 млн тонн.

Загальна картина експортованого продовольства у відсотках така: 48,9% займає кукурудза, 17,25% – насіння соняшнику, 11,89% – соняшникової олії, 8,08% – пшениці, 5,13% – шроти, соєві боби – 4,73%, ячменю – 3,04%, соєвої олії – 0,99%.

Експорт продукції у розрізі його транспортування наступний: портами вивезено понад 3,5 млн тонн агропродукції, залізницею – 3,119 млн тонн, автомобілем – 1, 095 млн, поромом – 95 540 тисяч.

  • 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.
  • 1 серпня міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило перше судно з 26 тис. тонн української кукурудзи.
  • Станом на 13 серпня з трьох українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

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Україна
зернові
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