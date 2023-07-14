У деокупованому селі на Миколаївщині виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли військові РФ
У звільненому селі Степове на Миколаївщині правоохоронці ексгумували тіла двох місцевих мешканців, яких під час окупації навесні 2022 року розстріляли військові РФ
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених армією РФ стосовно цивільного населення на території області.
Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих мешканців. Вбитими росіянами виявилися чоловіки 20 та 34 років. Їх навесні минулого року розстріляли військові РФ.
Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.
Нині вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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