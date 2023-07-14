Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених армією РФ стосовно цивільного населення на території області.

Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих мешканців. Вбитими росіянами виявилися чоловіки 20 та 34 років. Їх навесні минулого року розстріляли військові РФ.

Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

Нині вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.