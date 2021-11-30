У державницьких опозиційних сил вистачає відповідальності, а можливий переворот грає на руку Москві, - аналітик

Про це він заявив у програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Це і сміх, і гріх. Та істерія, яку здебільшого і самі представники влади нагнітають навколо 1 грудня - вона насправді шкодить Україні. На цей день анонсовані різні заходи, в тому числі і мирний протест. Ніхто нічого такого не збирався робити і те, що за масштабом не передбачалося", - вважає Юсов.



Він прокоментував заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо можливого перекриття входів у Верховну Раду.



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"Те, що говорить пан Арахамія, накручуючи, що входи і виходи Верховної Ради можуть бути заблоковані, і те, що Київпастранс блокує весь центр Києва з шостої ранку. це дуже схоже на те, що може хтось переворот і готує, але навряд чи представники опозиції та демократичного руху. Я думаю, що у державних опозиційних сил точно вистачає відповідальності, що будь-які подібні дії, як переворот

чи щось інше - це грає на руку Москві. У мене складається враження, що у представників влади інтерес нагнітати ситуацію, ніж стабілізувати її в країні", - підсумував аналітик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".

Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація.

Голова фракції СН в Раді Давид Арахамія заявив, що 1 грудня поліція заблокує входи і під'їзди до Верховної Ради. Депутатам і журналістам правоохоронці зроблять коридор до парламенту.