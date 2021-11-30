У державницьких опозиційних сил вистачає відповідальності, а можливий переворот грає на руку Москві, - аналітик
Аналітик Андрій Юсов вважає, що представники влади нагнітають ситуацію навколо 1 грудня - дня мирного протесту на Банковій та дати можливого держперевороту за словами президента Володимира Зеленського
Про це він заявив у програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Це і сміх, і гріх. Та істерія, яку здебільшого і самі представники влади нагнітають навколо 1 грудня - вона насправді шкодить Україні. На цей день анонсовані різні заходи, в тому числі і мирний протест. Ніхто нічого такого не збирався робити і те, що за масштабом не передбачалося", - вважає Юсов.
Він прокоментував заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо можливого перекриття входів у Верховну Раду.
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"Те, що говорить пан Арахамія, накручуючи, що входи і виходи Верховної Ради можуть бути заблоковані, і те, що Київпастранс блокує весь центр Києва з шостої ранку. це дуже схоже на те, що може хтось переворот і готує, але навряд чи представники опозиції та демократичного руху. Я думаю, що у державних опозиційних сил точно вистачає відповідальності, що будь-які подібні дії, як переворот
чи щось інше - це грає на руку Москві. У мене складається враження, що у представників влади інтерес нагнітати ситуацію, ніж стабілізувати її в країні", - підсумував аналітик.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.
- Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".
- Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.
- Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація.
- Голова фракції СН в Раді Давид Арахамія заявив, що 1 грудня поліція заблокує входи і під'їзди до Верховної Ради. Депутатам і журналістам правоохоронці зроблять коридор до парламенту.
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