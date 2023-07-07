У держдепі США відреагували на російський удар по Львову
Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на обстріл Львова у четвер, 6 липня
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на твіттер Блінкена.
"Напад Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля — і чому підтримка оборони України від агресії Кремля є життєво необхідною. Відданість США Україні непохитна", - написав державний секретар США Ентоні Блінкен.
- У ніч на четвер, 6 липня, на Львівщині пролунало декілька вибухів, працювала ППО.
- Унаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, школа, гуртожитки й офіс у Львові, загинуло семеро людей, постраждали 40.
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