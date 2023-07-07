У держдепі США відреагували на російський удар по Львову

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на твіттер Блінкена.

"Напад Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля — і чому підтримка оборони України від агресії Кремля є життєво необхідною. Відданість США Україні непохитна", - написав державний секретар США Ентоні Блінкен.