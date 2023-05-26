У держдепі США вважають, що Україна має всі можливості відновити держкордони 1991 року, включно з Кримом
У держдепартаменті Сполучених Штатів зазначили, що в України є право та можливості для відновлення власних кордонів, в тому числі повернення окупованого півострова Крим
Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Україна має можливість і має право. Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету й територіальної цілісності. Це включає частини України, які Росія незаконно захопила та окупувала після свого вторгнення в лютому минулого року. Це також включає Крим", - сказав речник держдепу у відповідь на запитання, чи спрямована допомога США на відновлення Україною кордонів 1991 року.
- 23 травня в інтерв'ю японському телеканалу NHK начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ.
- 24 квітня Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до найзнаковішої для себе битви в новітній історії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе