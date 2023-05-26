Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Україна має можливість і має право. Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету й територіальної цілісності. Це включає частини України, які Росія незаконно захопила та окупувала після свого вторгнення в лютому минулого року. Це також включає Крим", - сказав речник держдепу у відповідь на запитання, чи спрямована допомога США на відновлення Україною кордонів 1991 року.