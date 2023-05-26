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У держдепі США вважають, що Україна має всі можливості відновити держкордони 1991 року, включно з Кримом

26 травня, 2023 п'ятниця
09:55
Світ Білий дім

У держдепартаменті Сполучених Штатів зазначили, що в України є право та можливості для відновлення власних кордонів, в тому числі повернення окупованого півострова Крим

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Україна має можливість і має право. Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету й територіальної цілісності. Це включає частини України, які Росія незаконно захопила та окупувала після свого вторгнення в лютому минулого року. Це також включає Крим", - сказав речник держдепу у відповідь на запитання, чи спрямована допомога США на відновлення Україною кордонів 1991 року.

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