У Держдумі РФ розглянуть визнання "ЛНР" і "ДНР", - голова органу Володін

Про це Володін написав у Telegram.



"Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв'язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками - розглянути питання на Раді Державної Думи", - написав Володін.



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Голова нижньої палати російського парламенту також відзначив підтримку цієї ініціативи низкою фракцій.



"Надходять прохання від журналістів прокоментувати проект постанови Державної Думи про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Йдеться про ініціативу, внесену на розгляд депутатами від КПРФ на чолі з Геннадієм Зюгановим. Сергій Миронов уже заявив, що фракція "Справедлива Росія - За правду" готова підтримати проект. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловився масштабніше. Думаю, депутатів від "Єдиної Росії" - вони неодноразово висловлювалися з цієї теми - також непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території ДНР та ЛНР", - написав Володін.



Крім того, спікер Держдуми РФ звинуватив НАТО у прагненні "окупувати Україну", а президента України Володимира Зеленського - ігноруванні Мінських угод.



"Ми бачимо ігнорування Мінських угод Президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у ДНР та ЛНР необхідно шукати", - підсумував Володін.



Нагадаємо, депутати від Комуністичної партії РФ внесли до Держдуми проєкт звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР".

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький назвав пропозицію "невчасною".