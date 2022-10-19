Про це повідомляє facebook-профіль Держспецзв'язку.

"На комп’ютері зберігаються кілька важливих файлів. Які налаштування можна зробити у Windows, щоб додатково захистити ці документи, чи можна їх зашифрувати⁉️ Найпростіший спосіб додатково захистити важливі файли від сторонніх – встановити пароль. Така можливість є для будь-яких документів Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). На комп’ютерах з операційною системою Windows шлях такий: Файл > Відомості>Захист документа > Шифрування паролем. Після цього потрібно ввести пароль, а потім ще раз його підтвердити", - пишуть у дописі.

Також у Windows є вбудований інструмент шифрування окремих файлів та папок – EFS. Він може стати у пригоді, якщо до вашого комп’ютера мають доступ кілька осіб. Ще один спосіб захистити файли – додати їх у зашифрований архів із паролем. Також можна скористатися спеціальними програмами для шифрування файлів (наприклад, VeraCrypt), або ж перенести важливі файли на спеціальну захищену флешку.

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