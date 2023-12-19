У Дії з’явиться інтерактивна мапа укриттів
У мобільному застосунку Дія з’явиться інтерактивна мапа укриттів. Кожен українець зможе оцінити стан захисної споруди, залишити щодо неї скаргу або пропозицію
Про це на засіданні уряду 19 грудня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Зараз ухвалюємо постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами", - сказав він.
Очільник уряду нагадав, що в Дію вже інтегрували мапу Пунктів незламності. Карта укриттів працюватиме аналогічним чином.
Шмигаль наголосив, що надійні укриття повинні бути в усіх школах і дитсадках.
"Уряд уже виділив на це 1,5 млрд грн. За даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища. Наступного року спрямуємо ще 2,5 млрд грн субвенції для створення безпечних умов нашим дітям", - резюмував він.
- У червні у застосунку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-мапа укриттів. Користувачі можуть відшукати там найближче сховище, а також поскаржитись владі, якщо воно недоступне.
- А у жовтні стало відомо, що ДСНС України створює єдину базу захисних споруд. Відомство веде перемовини з Міністерством цифрової трансформації, аби інтегрувати цю базу в застосунок Дія.
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