У "Динамо" передумали через 8 років повертати в клуб Мілевського, - ЗМІ

Про це повідомляє авторитетний Telegram-канал "Динамо Київ Inside"



"Складно зрозуміти, звідки і з якою метою взялася інформація про можливе працевлаштування Артема Мілевського до клубних динамівських структур. Інформація не підтверджується. Від слова "зовсім", — йдеться у повідомленні.

Останнім клубом 36-річного Артема Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду.



Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста.



За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.



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