Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав в ефірі "Свобода Ранок".

"Ця тема лунає вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово наголошували, що обмежень відносно жінок загалом немає", – заявив він.

За його словами, постанова уряду обмежує у виїзді лише жінок-депутаток і чиновниць.

"Народні депутати, інші посадові особи, це також прописано в постанові №57, можуть перетинати кордон виключно у службове відрядження. Відносно інших категорій жінок обмежень немає", - сказав Демченко.

Що ж стосується чоловіків, то наразі за незаконний перетин кордону передбачена тільки адміністративна відповідальність, а для прикордонників, які сприяли виїзду, – кримінальна.