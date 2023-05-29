У ДПСУ розповіли, чи існує заборона на виїзд із України для військовозобов'язаних жінок
Обмежень на виїзд із України для військовозобов'язаних жінок немає. Лише депутатки та чиновниці мають обмеження на перетин кордону
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав в ефірі "Свобода Ранок".
"Ця тема лунає вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово наголошували, що обмежень відносно жінок загалом немає", – заявив він.
За його словами, постанова уряду обмежує у виїзді лише жінок-депутаток і чиновниць.
"Народні депутати, інші посадові особи, це також прописано в постанові №57, можуть перетинати кордон виключно у службове відрядження. Відносно інших категорій жінок обмежень немає", - сказав Демченко.
Що ж стосується чоловіків, то наразі за незаконний перетин кордону передбачена тільки адміністративна відповідальність, а для прикордонників, які сприяли виїзду, – кримінальна.
- Уряд спростив виїзд на лікування за кордон для поранених бійців.
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