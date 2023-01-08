У ДТЕК заявили про можливі відключення електрики вночі
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук поінформував про можливі відключення світла не тільки вдень, а й вночі
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
Як зазначив Дмитро Сахарук, ліміти подання електрики пропорційно розподіляються по регіонах, тож обласні постачальники енергії запроваджують відключення. Однак через холодну погоду збільшується кількість споживання: через це доводиться застосовувати обмеження.
"Однак зараз йде зниження температури, збільшення споживання, тож, я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час", - пояснив виконавчий директор ДТЕК.
- Нагадаємо, минулого дня в Укренерго поінформували, що завдяки святковому дню 7 січня споживання енергії в Україні зменшилося, однак ситуація може змінитися через холодну погоду.
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