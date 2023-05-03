Про це інформує Yle.

Згідно зі слідством, іноземців із Латвії та Естонії заманювали до Фінляндії для роботи в умовах, що нагадують примусову працю. У якості відповідачів у справі проходять 11 осіб.

Попереднє розслідування показало, що підозрювані залучали працівників для виконання різноманітних завдань у сфері будівництва через засновані ними фірми. Підозрюється, що працівників, які приїхали до Фінляндії, вводили в оману, втягували в борги. У цьому випадку згода працівника на роботу не може вважатися свідомим і добровільним вибором.

"За інформацією поліції, підозрювані, наприклад, скористалися залежністю відповідних осіб від роботодавця через відсутність у них знань мови та брак ресурсів. Крім того, у ході попереднього розслідування підозрюється, що на деяких співробітників були спрямовані насильство та погрози", - розповів комісар з кримінальних справ Марко Хейнонен.

Поліція підозрює, що умови праці для багатьох фігурантів справи були поганими. Робочі дні були довгими, а можливості зробити перерву не давали. У кількох випадках заробітна плата була частково або повністю не виплачена.

Крім того, роботодавець накладав грошові штрафи і утримував суми із зарплати, які пояснювали, наприклад, пропусками, неякісно виконаною роботою або використанням телефону в робочий час.

За даними попереднього розслідування, зарплата кількох осіб була настільки низькою, що вони навіть заборгували своєму роботодавцю.

Жертви – переважно громадяни Латвії, Естонії та України. Серед тих, хто опиниться на лаві підсудних, переважно громадяни Естонії.