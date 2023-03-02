У Фінляндії заявили, що затримка з їхнім вступом до НАТО шкодить надійності Альянсу

Про це заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, пише Сіньхуа.

"Ми (Фінляндія та Швеція - ред.) сподівалися вже стати членами НАТО. Фінляндія та Швеція виконали усі поставлені вимоги, утім все одно чекають. Звісно, це шкодить політиці відкритих дверей НАТО та надійності Альянсу", - сказала Марін.