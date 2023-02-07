Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції, - IltaLehti
Влада Фінляндії обговорювала питання вступу у НАТО без Швеції минулого тижня і може зважитись на такий крок, зважаючи на сусідство з Росією
Про це повідомляє IltaLehti
"Треба визнати факти: ми є сусідом Росії. Геополітичне становище Швеції дуже відрізняється від нашого", — підкреслив одне з джерел видання.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швеція та Фінляндія подали спільну заявку на вступ до НАТО. Проте Туреччина від початку висунула Швеції низку умов (зокрема, зажадала оголосити Робочу партію Курдистану терористичною організацією). А після нещодавньої акції зі спаленням Корану біля турецького посольства в Стокгольмі, в Анкарі заявили, що не підтримають шведську заявку до НАТО.
На тлі цих розбіжностей міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто припустив, що країні доведеться переглянути питання щодо вступу до НАТО одночасно зі Швецією. Пізніше він пом'якшив цей коментар, наголосивши, що спільне включення країн до альянсу залишається пріоритетним варіантом.
- Нагадаємо, 31 січня поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі.
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