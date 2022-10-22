У головному соборі Вінниці попрощалася з 29-річним капітаном Романом Карповим
22 жовтня в останню путь вінничани провели офіцера Романа Карпова
Про це повідомило видання 20 хвилин.
Сьогодні, 22 жовтня, відбулося прощання з капітаном Романом Карповим, який воював у складі 95 бригади. Загинув 23 квітня неподалік міста Ізюм в Харківській області.
"Роман до повномасштабної війни чотири рази був в АТО. Мав багато нагород і відзнак. Він був чудовим спеціалістом у радіоелектронній боротьбі…але чомусь отримав наказ від командування йти мінувати та розміновувати дороги й посадкові смуги ще з кількома бійцями. Там вони загинули від куль росіян, які влаштували засідку", - прокоментувала мама Романа Наталя Карпова.
Відомо також, що про те, що Роман загинув, рідні дізналися з фотографій в російських telegram-каналах, але командування офіційно не визнавало загибель військового. А потім відмовляло в евакуації тіла загиблого та ще двох його товаришів.
Тіло Романа рідні намагалися забрати 168 днів. Вдалося його забрати, лише після того, як українські військові витіснити окупантів з Харківщини.
Романові Карпову на момент загибелі було всього 29 років.
- У вівторок, 11 жовтня, Україна повернула додому тіла 62 полеглих на війні з Росією воїнів, серед яких полонені, які загинули у в'язниці в окупованій Оленівці.
- 11 жовтня Служба цивільно-військового співробітництва ЗСУ спільно з львівськими тероборонівцями передала іншим бригадам на звільнених територіях більше ніж десять тіл захисників України.
- 15 жовтня на Алеї слави на іванівському кладовищі відбулася церемонія прощання із загиблим на Луганщині військовим медиком з Краматорська Юрієм Миколайцем.
- У неділю, 16 жовтня, Житомир попрощався із трьома українськими військовими.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе