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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У головному соборі Вінниці попрощалася з 29-річним капітаном Романом Карповим

У головному соборі Вінниці попрощалася з 29-річним капітаном Романом Карповим

22 жовтня, 2022 субота
17:44
війна з Росією У головному соборі Вінниці попрощалася з 29-річним капітаном Романом Карповим

22 жовтня в останню путь вінничани провели офіцера Романа Карпова

Про це повідомило видання 20 хвилин.

Сьогодні, 22 жовтня, відбулося прощання з капітаном Романом Карповим, який воював у складі 95 бригади. Загинув 23 квітня неподалік міста Ізюм в Харківській області.

"Роман до повномасштабної війни чотири рази був в АТО. Мав багато нагород і відзнак. Він був чудовим спеціалістом у радіоелектронній боротьбі…але чомусь отримав наказ від командування йти мінувати та розміновувати дороги й посадкові смуги ще з кількома бійцями. Там вони загинули від куль росіян, які влаштували засідку", - прокоментувала мама Романа Наталя Карпова.

Відомо також, що про те, що Роман загинув, рідні дізналися з фотографій в російських telegram-каналах, але командування офіційно не визнавало загибель військового. А потім відмовляло в евакуації тіла загиблого та ще двох його товаришів. 

Тіло Романа рідні намагалися забрати 168 днів. Вдалося його забрати, лише після того, як українські військові витіснити окупантів з Харківщини. 

Романові Карпову на момент загибелі було всього 29 років. 

  • У вівторок, 11 жовтня, Україна повернула додому тіла 62 полеглих на війні з Росією воїнів, серед яких полонені, які загинули у в'язниці в окупованій Оленівці.
  • 11 жовтня Служба цивільно-військового співробітництва ЗСУ спільно з львівськими тероборонівцями передала іншим бригадам на звільнених територіях більше ніж десять тіл захисників України.
  • 15 жовтня на Алеї слави на іванівському кладовищі відбулася церемонія прощання із загиблим на Луганщині військовим медиком з Краматорська Юрієм Миколайцем.
  • У неділю, 16 жовтня, Житомир попрощався із трьома українськими військовими.

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