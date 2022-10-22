У головному соборі Вінниці попрощалася з 29-річним капітаном Романом Карповим

Про це повідомило видання 20 хвилин.

Сьогодні, 22 жовтня, відбулося прощання з капітаном Романом Карповим, який воював у складі 95 бригади. Загинув 23 квітня неподалік міста Ізюм в Харківській області.

"Роман до повномасштабної війни чотири рази був в АТО. Мав багато нагород і відзнак. Він був чудовим спеціалістом у радіоелектронній боротьбі…але чомусь отримав наказ від командування йти мінувати та розміновувати дороги й посадкові смуги ще з кількома бійцями. Там вони загинули від куль росіян, які влаштували засідку", - прокоментувала мама Романа Наталя Карпова.

Відомо також, що про те, що Роман загинув, рідні дізналися з фотографій в російських telegram-каналах, але командування офіційно не визнавало загибель військового. А потім відмовляло в евакуації тіла загиблого та ще двох його товаришів.

Тіло Романа рідні намагалися забрати 168 днів. Вдалося його забрати, лише після того, як українські військові витіснити окупантів з Харківщини.

Романові Карпову на момент загибелі було всього 29 років.

У вівторок, 11 жовтня, Україна повернула додому тіла 62 полеглих на війні з Росією воїнів, серед яких полонені, які загинули у в'язниці в окупованій Оленівці.

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У неділю, 16 жовтня, Житомир попрощався із трьома українськими військовими.

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