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У Каїрі відбулася неафішована зустріч "ядерної п'ятірки"

23 червня, 2023 п'ятниця
21:21
Світ ядерна зброя рф ракета

У червні Сполучені Штати зібрали експертів з Китаю, Франції, Росії та Великої Британії на робочій зустрічі, щоб обговорити питання ядерної зброї та можливості зменшення ризиків

Про це 23 червня повідомив Державний департамент США.

На цій зустрічі країни "ядерної п'ятірки" обговорили питання зменшення стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику.

Зазначається, що до складу американської делегації увійшли експерти з Державного департаменту та Міністерства оборони та Національного управління з ядерної безпеки.

"Делегація США привітала професійний підхід делегацій та залучення до тематичних дискусій представників оборонних відомств", - йдеться у повідомлені.

Також у повідомленні йдеться, що Сполучені Штати будуть продовжувати зусилля для сприяння обговоренню цих значущих питань між ядерними експертами з п'яти країн.

Зазначимо, що зустріч відбулася 13-14 червня, однак інформацію оприлюднили тільки у п'ятницю, 23 червня.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Пізніше військові аналітики Інституту вивчення війни казали, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю.

20 червня президент США Джо Байден сказав, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським президентом Володимиром Путіним є реальною.

Росія
Китай
Франція
ядерна зброя
ядерна безпека
Велика Британiя
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