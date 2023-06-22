Про це повідомив Канадський центр кібербезпеки.

"Ми оцінюємо, що існує ймовірність руйнівного інциденту в нафтогазовому секторі Канади, який можуть влаштувати пов'язані з Росією суб'єкти", – йдеться в повідомленні.

За оцінками, нафтогазовий сектор Канади ймовірно й надалі буде об’єктом спонсорованого державою кібершпигунства з комерційних чи економічних причин. Під загрозою знаходяться комерційні секрети, дослідження, бізнес-плани та виробничі плани.

Найбільш імовірною ціллю для кібератак є операційні мережі, які здійснюють моніторинг та управління великими промисловими об'єктами.

"Ми вважаємо, що, оскільки нафтогазовий сектор є критично важливою інфраструктурою, він дуже ймовірно є стратегічною мішенню для спонсорованої державою кіберактивності з метою проєктування державної влади, особливо в часи геополітичної напруги. Ми оцінюємо, що основною ціллю спонсорованих державою суб’єктів, швидше за все, є мережі операційних технологій (OT), які відстежують і контролюють великі промислові активи секторів", - йдеться у заяві.

Як кажуть експерти, Росія неодноразово демонструвала намір спроєктувати могутність, розгортаючи руйнівні кібератаки проти стратегічних об’єктів критичної інфраструктури своїх супротивників у міру загострення геополітичних криз.

"Кіберцентру відомо про спроби російських державних суб’єктів загрози скомпрометувати та встановити стійкість (тобто попереднє позиціонування) у мережах канадських і американських постачальників критичної інфраструктури, включаючи організації в нафтогазовому секторі. Ми оцінюємо, що російське шпигунство з метою попереднього позиціонування в мережах OT, швидше за все, продовжиться", - кажуть фахівці.

За даними експертів центру, метою хакерів може бути порушення роботи відповідних служб задля психологічного впливу, "що в кінцевому підсумку послабить підтримку Канадою України".

Імовірність кібератаки оцінюється 50 на 50 (even chance).

Зазначимо, Канада є четвертим за обсягами видобутку виробником нафти у світі. У нафтогазовому секторі зайнято близько 600 тис. працівників, на нього припадає 5% ВВП країни.