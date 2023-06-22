У Канаді спецслужби попередили про загрозу кібератаки з боку РФ на нафтогазовий сектор країни
Канадські спецслужби вважають, що пов'язані з Росією хакери можуть здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади через її підтримку України
Про це повідомив Канадський центр кібербезпеки.
"Ми оцінюємо, що існує ймовірність руйнівного інциденту в нафтогазовому секторі Канади, який можуть влаштувати пов'язані з Росією суб'єкти", – йдеться в повідомленні.
За оцінками, нафтогазовий сектор Канади ймовірно й надалі буде об’єктом спонсорованого державою кібершпигунства з комерційних чи економічних причин. Під загрозою знаходяться комерційні секрети, дослідження, бізнес-плани та виробничі плани.
Найбільш імовірною ціллю для кібератак є операційні мережі, які здійснюють моніторинг та управління великими промисловими об'єктами.
"Ми вважаємо, що, оскільки нафтогазовий сектор є критично важливою інфраструктурою, він дуже ймовірно є стратегічною мішенню для спонсорованої державою кіберактивності з метою проєктування державної влади, особливо в часи геополітичної напруги. Ми оцінюємо, що основною ціллю спонсорованих державою суб’єктів, швидше за все, є мережі операційних технологій (OT), які відстежують і контролюють великі промислові активи секторів", - йдеться у заяві.
Як кажуть експерти, Росія неодноразово демонструвала намір спроєктувати могутність, розгортаючи руйнівні кібератаки проти стратегічних об’єктів критичної інфраструктури своїх супротивників у міру загострення геополітичних криз.
"Кіберцентру відомо про спроби російських державних суб’єктів загрози скомпрометувати та встановити стійкість (тобто попереднє позиціонування) у мережах канадських і американських постачальників критичної інфраструктури, включаючи організації в нафтогазовому секторі. Ми оцінюємо, що російське шпигунство з метою попереднього позиціонування в мережах OT, швидше за все, продовжиться", - кажуть фахівці.
За даними експертів центру, метою хакерів може бути порушення роботи відповідних служб задля психологічного впливу, "що в кінцевому підсумку послабить підтримку Канадою України".
Імовірність кібератаки оцінюється 50 на 50 (even chance).
Зазначимо, Канада є четвертим за обсягами видобутку виробником нафти у світі. У нафтогазовому секторі зайнято близько 600 тис. працівників, на нього припадає 5% ВВП країни.
- 25 травня повідомлялося, що хакерська група Volt Typhoon, спонсорована Китаєм, здійснила кібератаку на американську критичну інфраструктуру в Гуамі.
- Згодом у США попереджали про можливу кібератаку Китаю на об'єкти критичної інфраструктури.
- Натомість Україна залишається на першому місці у світі за кількістю кібератак проти неї - лише за чотири місяці від початку року було зафіксовано 700 інцидентів, каже голова Держспецзв'язку Віктор Жора.
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