У Харківській міськраді проводять обшуки
В будівлю Харківської міської ради прийшли з обшуками
Про це РБК-Україна сказав прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"Мова йде про можливе завищення цін та присвоєння бюджетних коштів при виконанні робіт з ремонту приватними ФОПами та фірмами під'їздів в багатоквартирних будинках на території Харкова", - розповів він.
Чубенко зазначив, що замовником ремонтних робіт було комунальне підприємство "Жилкомсервіс".
"Проводяться обшуки та виїмка документів. Ведеться слідство, продовжується збір та вивчення доказової бази", - додав представник прокуратури.
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