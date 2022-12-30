У Харкові судитимуть командира РФ, який наказував стріляти по цивільних

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського командира батальйонно-тактичної групи за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - пише пресслужба.

Повідомляється, що заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ спільно з іншими окупантами прибув до Бєлгородської області, де отримав дані про повномасштабне вторгнення до України. Зловмисника призначили командиром однієї з батальйонно-тактичних груп.

Слідство встановило, що 24 лютого той командував однією з батальйонно-тактичних груп, яка вела бойові дії на Сході. Угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру. У цей час місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

За це російський командир надав наказ обстрілювати машини мирних жителів.

"Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та жінках", - пишуть у прокуратурі.

Внаслідок цього мати загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення. Також розстріляли окупанта.

Доньці вдалось врятуватися. Вона побігла до своєї машини, поряд лежав із пораненням російський військовий. Дівчина посадила його в автівку та поїхала.

"Інші цивільні чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось втекти", - додали в пресслужбі.

Правоохоронці встановили, що російський командир у 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії та "підтримував безпеку" у проведенні незаконного референдуму в українському Криму.

8 грудня фігуранту повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Тоді СБУ ідентифікувала рашиста. Ним виявився підполковник Євгєній Зеленов.

Також 12 грудня правоохоронці викрили шість російських генералів, які віддавали накази захоплювати українські міста на Харківщині.

13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.

В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.

Донеччанина, який брав участь у боях проти Збройних Сил України оператором танку у Маріуполі, судитимуть за держзраду.

Після окупації почали працювати на російських окупантів. П’ятьох правоохоронців із Маріуполя судитимуть за держзраду Про це інформує Державне.

Також судитимуть командирів підрозділів російської армії від Чечні, які катували мирне населення у Гостомелі та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат

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