У Харкові судитимуть командира РФ, який наказував стріляти по цивільних
Судитимуть заступника командира з військово-політичної роботи 25-ї мотострілецької бригади РФ, який наказував стріляти у мирних жителів поблизу Харкова
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського командира батальйонно-тактичної групи за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - пише пресслужба.
Повідомляється, що заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ спільно з іншими окупантами прибув до Бєлгородської області, де отримав дані про повномасштабне вторгнення до України. Зловмисника призначили командиром однієї з батальйонно-тактичних груп.
Слідство встановило, що 24 лютого той командував однією з батальйонно-тактичних груп, яка вела бойові дії на Сході. Угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру. У цей час місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.
За це російський командир надав наказ обстрілювати машини мирних жителів.
"Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та жінках", - пишуть у прокуратурі.
Внаслідок цього мати загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення. Також розстріляли окупанта.
Доньці вдалось врятуватися. Вона побігла до своєї машини, поряд лежав із пораненням російський військовий. Дівчина посадила його в автівку та поїхала.
"Інші цивільні чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось втекти", - додали в пресслужбі.
Правоохоронці встановили, що російський командир у 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії та "підтримував безпеку" у проведенні незаконного референдуму в українському Криму.
8 грудня фігуранту повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.
Тоді СБУ ідентифікувала рашиста. Ним виявився підполковник Євгєній Зеленов.
Також 12 грудня правоохоронці викрили шість російських генералів, які віддавали накази захоплювати українські міста на Харківщині.
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