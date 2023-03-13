Про це інформує Харківська ОВА.

"Енергетики просять жителів Харкова знизити споживання електроенергії, що пов'язано з проведенням відновлювальних робіт на об'єктах НЕК "Укренерго", – пише пресслужба.

Повідомляється, що такі заходи є наслідком ракетної атаки 9 березня, унаслідок російських обстрілів виникли пошкодження у системі передачі електричної енергії.

"Нині, щоб усунути пошкодження, енергетики повинні провести терміновий ремонт обладнання. Це призведе до додаткового навантаження на енергосистему, тому фахівці просять споживачів про допомогу", – наголосили в обленерго.

Аби зменшити споживання світла необхідно менше користуватися потужними приладами такими, як електроплити, обігрівачі, бойлери, пральні машини тощо.