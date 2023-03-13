У Харкові закликають зменшити споживання світла через відновлювальні роботи
13 березня харків'ян закликають зменшити використання електроенергії, у зв'язку з відновлювальними роботами внаслідок масованої ракетної атаки минулого тижня
Про це інформує Харківська ОВА.
"Енергетики просять жителів Харкова знизити споживання електроенергії, що пов'язано з проведенням відновлювальних робіт на об'єктах НЕК "Укренерго", – пише пресслужба.
Повідомляється, що такі заходи є наслідком ракетної атаки 9 березня, унаслідок російських обстрілів виникли пошкодження у системі передачі електричної енергії.
"Нині, щоб усунути пошкодження, енергетики повинні провести терміновий ремонт обладнання. Це призведе до додаткового навантаження на енергосистему, тому фахівці просять споживачів про допомогу", – наголосили в обленерго.
Аби зменшити споживання світла необхідно менше користуватися потужними приладами такими, як електроплити, обігрівачі, бойлери, пральні машини тощо.
- Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці.
- У Києві фахівці три доби ліквідовували наслідки атаки РФ ракетою "Кинджал", нині інфраструктура працює в штатному режимі.
- У понеділок, 13 березня, в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва застосовані стабілізаційні графіки.
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