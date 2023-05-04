У Херсоні 80-90% уражених масованим ударом приміщень - цивільна інфраструктура, - керівник проєкту "Херсонський хаб" Головня
Ексзаступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня прокоментував наслідки масованого удару по місту та зазначив, що 80-90% уражених приміщень - цивільна інфраструктура
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Уражені були населені пункти по правому узбережжі вздовж Дніпра від Борислава до Станіслава і, відповідно, жертви у цих населених пунктах розташовані - Херсон, Херсонський район, Борислав, Бориславський район. Тобто це всі населенні пункти та села і міста, які розташовані між цими містами", - зазначив він.
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Головня додав, що уражені приватні оселі, багатоквартирні будинки, цивільна інфраструктура, торгові центри.
"В основному - це 80-90% інфраструктура мирного забезпечення населення. Постраждали як безпосередньо люди, які перебували на вулиці, так і працівники гіпермаркету, обленерго. Тобто мирні люди, які намагалися вести мирне життя в місті", - додав він.
Також ексзаступник міського голови міста зазначив, що російські окупанти значно посилили обстріли Херсонської області, фактично кожної години чути вибухи.
- Нагадаємо, 3 травня росіяни кілька разів атакували Херсон і область. Вони завдали удару по залізничній станції, обстріляли єдиний робочий гіпермаркет у місті, влучили в домівку. На ранок 4 травня кількість загиблих зросла до 23 людей.
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