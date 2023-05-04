Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Уражені були населені пункти по правому узбережжі вздовж Дніпра від Борислава до Станіслава і, відповідно, жертви у цих населених пунктах розташовані - Херсон, Херсонський район, Борислав, Бориславський район. Тобто це всі населенні пункти та села і міста, які розташовані між цими містами", - зазначив він.

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Головня додав, що уражені приватні оселі, багатоквартирні будинки, цивільна інфраструктура, торгові центри.

"В основному - це 80-90% інфраструктура мирного забезпечення населення. Постраждали як безпосередньо люди, які перебували на вулиці, так і працівники гіпермаркету, обленерго. Тобто мирні люди, які намагалися вести мирне життя в місті", - додав він.

Також ексзаступник міського голови міста зазначив, що російські окупанти значно посилили обстріли Херсонської області, фактично кожної години чути вибухи.