У Києві 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки: поліція встановлює обставини
У неділю, 15 жовтня, у Києві 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки. Поліція столиця розпочала слідчі дії
Про це інформує поліція Києва.
Зазначається, що близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння.
На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.
За попередніми даними, поліція встановила, що 12-річна дівчинка загинула на місці від отриманих травм внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.
Правоохоронці почали встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій, щоб надати події правової кваліфікації.
- Також напередодні, 9 жовтня, поблизу столичної недобудови знайшли двох мертвих дівчат. Поліція припускає самогубство. На місці працює слідчо-оперативна група.
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