У Києві 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки: поліція встановлює обставини

Про це інформує поліція Києва.

Зазначається, що близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння.

На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

За попередніми даними, поліція встановила, що 12-річна дівчинка загинула на місці від отриманих травм внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

Правоохоронці почали встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій, щоб надати події правової кваліфікації.