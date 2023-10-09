У Києві дві дівчини впали з недобудованої багатоповерхівки, поліція припускає самогубство
У понеділок, 9 жовтня, поблизу столичної недобудови знайшли двох мертвих дівчат. Поліція припускає самогубство. На місці працює слідчо-оперативна група
Про це інформує поліція Києва.
"Сьогодні, близько 10:00, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака", - йдеться в заяві.
Правоохоронці встановили, що дві загиблі дівчини, жили в цьому районі та народилися у 2005 та 2006 роках. За даними поліції, вони впали з великої висоти й загинули на місці.
Фото: поліція Києва
На місці працюють слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку, працівники ювенальної превенції та медики.
Поліція розслідує справу про умисне вбивство з позначкою "самогубство", за частиною другою статті 115 Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, у травні цього року на Київщині поліція врятувала від самогубства чоловіка, який мав намір стрибнути.
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