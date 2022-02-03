У Києві через візит Ердогана можуть обмежити рух транспорту 3 лютого
У зв'язку з візитом президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана 3 лютого в центрі та трьох районах Києва можуть обмежити рух транспорту
Про це попереджає Управління державної охорони.
"3 лютого у зв’язку з офіційним візитом до України Президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького, Печерського та Шевченківського районів", - ідеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року Реджеп Тайїп Ердоган заявив про свою готовність стати посередником у врегулюванні російсько-української війни у "будь-якому форматі".
- Ердоган неодноразово запрошував Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".
- Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба анонсував візит президента Туреччини до Києва цього тижня.
- Україна та Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю 3 лютого.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.18
Купівля 28.18Продаж 28.46
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе