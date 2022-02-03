У Києві через візит Ердогана можуть обмежити рух транспорту 3 лютого

Про це попереджає Управління державної охорони.



"3 лютого у зв’язку з офіційним візитом до України Президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького, Печерського та Шевченківського районів", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Реджеп Тайїп Ердоган заявив про свою готовність стати посередником у врегулюванні російсько-української війни у "будь-якому форматі".

Ердоган неодноразово запрошував Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба анонсував візит президента Туреччини до Києва цього тижня.

Україна та Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю 3 лютого.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb