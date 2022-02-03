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У Києві через візит Ердогана можуть обмежити рух транспорту 3 лютого

3 лютого, 2022 четвер
08:14
Суспільство Володимир Зеленський (ліворуч) та Реджеп Таїп Ердоган

У зв'язку з візитом президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана 3 лютого в центрі та трьох районах Києва можуть обмежити рух транспорту

Про це попереджає Управління державної охорони.

"3 лютого у зв’язку з офіційним візитом до України Президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького, Печерського та Шевченківського районів", - ідеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, у грудні 2021 року Реджеп Тайїп Ердоган заявив про свою готовність стати посередником у врегулюванні російсько-української війни у "будь-якому форматі".
  • Ердоган неодноразово запрошував Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".
  • Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба анонсував візит президента Туреччини до Києва цього тижня.
  • Україна та Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю 3 лютого.

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Новини
Туреччина
Київ
Реджеп Тайїп Ердоган
обмеження руху транспорту
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