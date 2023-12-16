У Києві на Дарниці демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець"

Про це повідомляють у соціальних мережах.

"Пам'ятник "Таращанець" декомунізували у Дарницькому районі", - йдеться в повідомленні.

Монумент був розташований у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською. Місцеві зафільмували, як демонтований пам'ятник транспортують до місця зберігання.

Як напередодні повідомляв очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник, замість споруди пропонують встановити памʼятний монумент Героям російсько-української війни.

Довідково: парк "Таращанець" створений у 1963 році. Свою назву він отримав на честь радянського бронепоїзда Таращанець, який у серпні 1919 року обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол. У центрі парку розташований пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець", який зроблений із граніту та бронзи, заввишки 3,7 м, відкритий у 1974 році.