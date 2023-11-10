Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє демонтувати пам'ятники Пушкіну та Щорсу в Києві

Відповідне рішення, яке дозволяє демонтувати пам'ятники, уряд ухвалив на засіданні 10 листопада, передає пресслужба Мінкульту.

"Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники", – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Так, із реєстру вилучили пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам'ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вул. Електриків, пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

20 вересня у Києві облили червоною фарбою бюст Пушкіна на станції метро "Університет".

7 листопада пам'ятник Пушкіну в Києві розмалювали невідомі. Таким чином вони закликали владу демонтувати його.

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