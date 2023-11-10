Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє демонтувати пам'ятники Пушкіну та Щорсу в Києві
Уряд ухвалив рішення про вилучення з Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників Олександрові Пушкіну та Миколі Щорсу
Відповідне рішення, яке дозволяє демонтувати пам'ятники, уряд ухвалив на засіданні 10 листопада, передає пресслужба Мінкульту.
"Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники", – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
Так, із реєстру вилучили пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам'ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вул. Електриків, пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.
- 20 вересня у Києві облили червоною фарбою бюст Пушкіна на станції метро "Університет".
- 7 листопада пам'ятник Пушкіну в Києві розмалювали невідомі. Таким чином вони закликали владу демонтувати його.
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