У Києві не виділили ділянки для будівництва Туреччиною квартир для кримських татар, - заступник Верещук

Про це в коментарі Укрінформу розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв.

"У Херсоні та Миколаєві роботи ведуться на однаковому рівні: ділянки є. Були, але вирішуються, технічні питання щодо комунікацій. Був у Херсоні кілька тижнів тому, зустрічався з мером, головою Херсонської ОДА. Є повний консенсус, що треба все робити дуже швидко", - розповів Сейтхалілєв.

За його словами, в столиці питання з виділенням землі залишається невирішеним.

"Щодо виділення землі під цей проєкт у Києві, то питання підвисло. Ділянки немає, зустрічі з мером Кличком проводилися, йшлося про те, що можна пошукати, але наразі ми не маємо конкретних пропозицій. Тому міністерством планується чергова зустріч з очільником міста Києва, і сподіваємося на вирішення цього питання", - зауважив Сейтхалілєв.



Він додав, що нині з турецькою стороною узгоджується питання щодо визначення субпідрядника.

"Турецька сторона орієнтовно до середини січня обере компанію зі свого боку. Щойно буде обрано цю компанію, з нашого боку місцева рада закріпить її як замовника, виділить їй всі повноваження, пов’язані з проєктом, і вже почнуться роботи з облаштування території", - повідомив заступник міністра.

Мова йде про 500 квартир, зокрема 100 в Києві та по 200 - в Миколаєві та Херсоні. Проєкт передбачає, що 10% видається на потреби міста для черговиків, а решта буде розподілена серед кримських татар.

У квітні Туреччина та Україна підписали міжурядову угоду про будівництво 500 квартир для кримських татар.

Квартири, які планує побудувати Туреччина для кримських татар в Україні, будуть розподіляти самі представники народу.