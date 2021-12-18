У Києві не виділили ділянки для будівництва Туреччиною квартир для кримських татар, - заступник Верещук
У рамках проєкту з будівництва Туреччиною житла для кримських татар вже виділено земельні ділянки у Херсоні та Миколаєві, в Києві це питання досі не вирішено
Про це в коментарі Укрінформу розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв.
"У Херсоні та Миколаєві роботи ведуться на однаковому рівні: ділянки є. Були, але вирішуються, технічні питання щодо комунікацій. Був у Херсоні кілька тижнів тому, зустрічався з мером, головою Херсонської ОДА. Є повний консенсус, що треба все робити дуже швидко", - розповів Сейтхалілєв.
За його словами, в столиці питання з виділенням землі залишається невирішеним.
"Щодо виділення землі під цей проєкт у Києві, то питання підвисло. Ділянки немає, зустрічі з мером Кличком проводилися, йшлося про те, що можна пошукати, але наразі ми не маємо конкретних пропозицій. Тому міністерством планується чергова зустріч з очільником міста Києва, і сподіваємося на вирішення цього питання", - зауважив Сейтхалілєв.
Він додав, що нині з турецькою стороною узгоджується питання щодо визначення субпідрядника.
"Турецька сторона орієнтовно до середини січня обере компанію зі свого боку. Щойно буде обрано цю компанію, з нашого боку місцева рада закріпить її як замовника, виділить їй всі повноваження, пов’язані з проєктом, і вже почнуться роботи з облаштування території", - повідомив заступник міністра.
Мова йде про 500 квартир, зокрема 100 в Києві та по 200 - в Миколаєві та Херсоні. Проєкт передбачає, що 10% видається на потреби міста для черговиків, а решта буде розподілена серед кримських татар.
- У квітні Туреччина та Україна підписали міжурядову угоду про будівництво 500 квартир для кримських татар.
- Квартири, які планує побудувати Туреччина для кримських татар в Україні, будуть розподіляти самі представники народу.
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