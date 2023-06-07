У Києві перевірили понад 3,5 тис укриттів: більшість - без вільного доступу

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Перевірено 3,382 об’єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва. Абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що за станом укриттів 35% від перевірених не придатні для експлуатації, а 65% технічно придатні.

"Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним", - зазначив Камишін.