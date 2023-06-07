У Києві перевірили понад 3,5 тис укриттів: більшість - без вільного доступу
У Києві перевірили понад 73% від загального фонду укриттів Києва. Більшість укриттів залишаються без вільного доступу
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Перевірено 3,382 об’єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва. Абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що за станом укриттів 35% від перевірених не придатні для експлуатації, а 65% технічно придатні.
"Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним", - зазначив Камишін.
- Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. 2 червня Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
- 2 червня оголосили підозру першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.
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