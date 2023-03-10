Про це у своєму telegram-каналі повідомив повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як зазначає Попко, електроподача та водопостачання до міста відновлені.

"Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 07:50 без тепла 30% споживачів. Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!" - написав начальник КМВА.