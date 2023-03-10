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У Києві після російської атаки без теплопостачання залишаються 30% споживачів

10 березня, 2023 п'ятниця
09:26
Економіка тепло

У Києві після ракетної атаки без теплопостачання залишаються 30% споживачів, проте електропостачання та подачу води відновлено

Про це у своєму telegram-каналі повідомив повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як зазначає Попко, електроподача та водопостачання до міста відновлені.

"Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 07:50 без тепла 30% споживачів. Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!" - написав начальник КМВА.

  • Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці. Зокрема у Голосіївському районі Києва зафіксували влучання в об’єкт інфраструктури, а в Святошинському районі п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Уламками ракет були поранені люди. 
  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби росіяни випустили по території України 84 ракети, 34 з них збили ЗСУ.
  • Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив в ефірі Еспресо, що росіяни раніше не запускали по Україні такої кількості "кинджалів", як у сьогоднішній нічній атаці. Він зауважив, що "кинджали" - найдефіцитніші ракети на озброєнні російської армії.

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2023, п'ятниця
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