У Києві після російської атаки без теплопостачання залишаються 30% споживачів
У Києві після ракетної атаки без теплопостачання залишаються 30% споживачів, проте електропостачання та подачу води відновлено
Про це у своєму telegram-каналі повідомив повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Як зазначає Попко, електроподача та водопостачання до міста відновлені.
"Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 07:50 без тепла 30% споживачів. Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!" - написав начальник КМВА.
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