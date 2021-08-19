У Києві правоохоронці прийшли з обшуками ще на два комунальних підприємства

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Святошинська окружна прокуратура м. Києва за оперативного супроводження ГУ ДФС у м. Києві проводить слідчі дії в службових приміщеннях КП "Інформатика", КП "Київміськсвітло", а також за адресами розташування офісних приміщень підрядних організацій, які налагодили схему привласнення коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення", - йдеться в повідомленні.



Так, слідчі дії проводяться в межах розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами зазначених комунальних підприємств шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками ризикованості.



"19 серпня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях комунальних та підрядних підприємств, а також за адресами фактичних місць проживання службових осіб КП та співробітників комерційних структур розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 16 серпня прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту

Крім того, мер Кличко заявив, що "Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика".

Згодом, правоохоронці провели обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

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