У Києві правоохоронці прийшли з обшуками ще на два комунальних підприємства
Прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло"
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Святошинська окружна прокуратура м. Києва за оперативного супроводження ГУ ДФС у м. Києві проводить слідчі дії в службових приміщеннях КП "Інформатика", КП "Київміськсвітло", а також за адресами розташування офісних приміщень підрядних організацій, які налагодили схему привласнення коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення", - йдеться в повідомленні.
Так, слідчі дії проводяться в межах розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами зазначених комунальних підприємств шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками ризикованості.
"19 серпня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях комунальних та підрядних підприємств, а також за адресами фактичних місць проживання службових осіб КП та співробітників комерційних структур розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що 16 серпня прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту
- Крім того, мер Кличко заявив, що "Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика".
- Згодом, правоохоронці провели обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.
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