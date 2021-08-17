У Києві проводять обшуки у справі про завищення вартості ремонту дворових проїздів
У Києві проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів, виділених на капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом'янському районі столиці
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За матеріалами слідства, чиновники Управління житлово-комунального господарства і будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації уклали відповідні договори з підприємством.
"Після закінчення робіт були складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких управління житлово-комунального господарства і будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації перерахувало кошти підприємству. При цьому керівник підрядної організації до цих актів вніс відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт", - йдеться у повідомленні.
Згідно з висновком експерта, сума завданих місцевому бюджету збитків становить майже 1,3 млн грн. На підставі постанов суду 17 серпня за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального злочину, відбуваються обшуки.
"За результатами проведення слідчих дій буде також надано правову оцінку діям посадових осіб Управління житлово-комунального господарства та будівництва, яке є замовником зазначених робіт", - наголошують у прокуратурі.
- Нагадаємо, що вчора, 16 серпня, прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту.
- А у Київводфонді 16 липня проводили обшуки через розкрадання 7 млн грн.
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