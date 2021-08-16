У Києві тестуватимуть швейцарську електричку на приміських маршрутах

Про це пише Центр транспортної стратегії (ЦТС).



Згідно з повідомленням, у Київ для випробувань прибув п'ятивагонний електропоїзд Stadler Flirt. Поїзд прибув з Білорусі, де був виготовлений на потужностях заводу "Штадлер Мінськ".



За інформацією видання, поїзд будуть тестувати на одному з приміських направлень Києва.



"Очевидно, що це пов'язано з реалізацією анонсованого раніше проєкту City Express, оскільки у травні Укрзалізниця і швейцарська компанія підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю. Тоді компанії домовилися разом розвивати пасажирські залізничні перевезення в Україні у рамках проєкту City Express і працювати над залученням фінансування", - зазначили у ЦТС.



За інформацією видання максимальна швидкість електропоїзда складає 160 км/год. У поїзді 262 місця для сидіння першого і другого класу, а також передбачені місця для проїзду пасажирів з інвалідністю.

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