У Києві викрили зловмисників, які планували доставити в Україну мільйон фальшивих доларів

Про це повідомляє управління комунікації Нацполіції.

Зловмисники планували доставити в Україну 1 мільйон фальшивих доларів. Налагодили протиправну діяльність група, яка створена на етнічній основі. До групи входило 10 осіб.

Фігуранти спеціалізувалися на доставці та збуті фальшивих доларів США, які переправляли до України через АР Крим із Туреччини. Зловмисники - група вихідців із країн Закавказзя та Азії.





За даними слідства, для збуту фальшивих грошей угруповання створило канал в одному з месенджерів. Там її учасники приймали замовлення і вели листування з "покупцями".

Підробки доставлялися замовникам через поштові відділення або при особистій зустрічі. Вартість фальшивок варіювалася від 50 до 60% від номіналу і залежала від замовленої партії.





Зловмисників затримали під час передачі клієнтам фільшивих $10 тис. До проведення спецоперації було залучено понад 100 правоохоронців. Силову підтримку забезпечували бійці підрозділів КОРД і ТОР.

У рамках кримінального провадження було проведено 14 обшуків.

Вони пройшли в Києві, Харкові, Маріуполі та Кривому Розі. У фігурантів вилучено фальшивих понад $30 тис., засоби зв'язку та автотранспорт. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.





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